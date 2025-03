Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates – XRG) a remporté, ce mercredi, la 49ᵉ édition de la Classique Bruges-La Panne. Dernier rescapé de l’échappée, Hartthijs de Vries (Unibet Tietema Rockets) est repris à 2,5 kilomètres de l’arrivée. Le final de la course a été perturbé par de nombreuses chutes dans le final, dont une sous la flamme rouge, impliquant les principaux favoris du jour.

Juan Sebastian Molano anticipe et lance le sprint de très loin, à 500 mètres de la ligne. Le Colombien prend le large et résiste au retour de Jonathan Milan (Lidl-Trek) pour s’imposer au sprint. Madis Mihkels (EF Education-EasyPost) complète le podium.

Juan Sebastian Molano launched at around 500 metres to go, trying to catch what was left of the bunch unawares and hung on to win

Unfortunately, Classic Brugge – De Panne Men turned into a proper crash fest in the final few kilometres#ClassicBruggedePanne #BruggedePanne pic.twitter.com/BQ4jGkV5x3

