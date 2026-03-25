Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) a remporté, ce mercredi, la 50ème étdition du Tour de Bruges, nouveau nom de la Classic Bruges-La Panne. Au terme d’une journée pluvieuse et marquée par les bordures, c’est un petit peloton qui s’est disputé la gagne dans les rues de Bruges. Dylan Groenewegen impose sa loi et décroche une troisième victoire consécutive, après la Bredene Koksijde Classic et le GP Jean-Pierre Monseré. Il devance Jasper Philipsen (Alpecin – Premier Tech) et Max Kanter (XDS Astana Team). Dylan Groenewegen décroche sa 81ème victoire chez les professionnels, sa quatrième de la saison. Il offre à Unibet Rose Rockets une première victoire en World Tour.

Dylan Groenewegen is unstoppable 😳 The Dutch Rocket takes his third win in a week at Ronde Van Brugge – and a first WorldTour victory for the Rockets 💪 pic.twitter.com/801SURVSuy — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 25, 2026

Le classement du Tour de Bruges 2026

Dylan Groenewegen Jasper Philipsen Max Kanter

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