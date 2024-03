Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce mercredi, la 48ᵉ édition de la Classic Brugge-De Panne. Au terme des 198,9 kilomètres de course, le Belge s’est imposé au sprint devant Tim Merlier (Soudal Quick-Step) et Danny van Poppel (Bora-Hansgrohe). Jason Tesson (Team TotalEnergies) termine au pied du podium. Après avoir franchi la ligne d’arrivée, Merlier a fait part de sa frustration à Philipsen suite à un accrochage entre les deux hommes au moment de lancer le sprint. 3 jours après avoir remporté Milan-Sanremo, Philipsen s’offre la Classic Brugge-De Panne pour la deuxième année consécutive.

For the second year in a row, @JasperPhilipsen wins the Classic Brugge-De Panne. He beats Tim Merlier in a bunch sprint!#ClassicBruggeDePanne #BruggeDePanne pic.twitter.com/9ySV53lx1f

— Classic Brugge-De Panne (@bruggedepanne) March 20, 2024