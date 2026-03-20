Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) a remporté, ce vendredi, la 24ème édition de la Bredene Koksijde Classic. Alors que les échappés ont été repris à moins de deux kilomètres de l’arrivée, c’est au sprint que s’est jouée la victoire dans les rues de Coxyde. Groenewgen s’impose assez facilement devance Pascal Ackermann (Jayco-AlUla) et Pavel Bittner (Team Picnic PostNL). À 32 ans, Groenewegen décroche sa 79ème victoire chez les professionnels, la deuxième pour sa formation Unibet Rose Rockets cette année.

Groenewegen es un cohete 🚀 El esprinter neerlandés da la victoria a Unibet Rose Rockets en la Bredene Koksijde Classic. 🚴‍♂️ Lo has visto en @Eurosport_ES y @StreamMaxES. #BredeneKoksijdeClassic pic.twitter.com/EkXRvq5HRa — Eurosport.es (@Eurosport_ES) March 20, 2026

Le classement de la Bredene Koksijde Classic 2026

Dylan Groenewegen Pascal Ackermann Pavel Bittner

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