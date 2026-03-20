Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) a remporté, ce vendredi, la 24ème édition de la Bredene Koksijde Classic. Alors que les échappés ont été repris à moins de deux kilomètres de l’arrivée, c’est au sprint que s’est jouée la victoire dans les rues de Coxyde. Groenewgen s’impose assez facilement devance Pascal Ackermann (Jayco-AlUla) et Pavel Bittner (Team Picnic PostNL). À 32 ans, Groenewegen décroche sa 79ème victoire chez les professionnels, la deuxième pour sa formation Unibet Rose Rockets cette année.

Le classement de la Bredene Koksijde Classic 2026
  1. Dylan Groenewegen
  2. Pascal Ackermann
  3. Pavel Bittner

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Crédit : Unibet Rose Rockets