Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) a remporté, ce dimanche, la 42ème édition de la Classique de Valence. Au terme des 200 km de course entre La Nucia et Valence, le Néerlandais s’est imposé au sprint, pour sa toute première course sous les couleurs de la formation Unibet Rose Rockets. Il devance les Français Paul Magnier (Soudal Quick-Step) et Émilien Jeannière (TotalEnergies).

🚀 Revive el increíble sprint de Dylan Groenewegen 🚀#ClàssicaCV1969 pic.twitter.com/E524bXNcsT — Clàssica CV 1969 – Gran Premi València (@1969_cv) January 25, 2026

Le classement de la Classique de Valence 2026

Dylan Groenewegen Paul Magnier Émilien Jeannière

