Luca Mozzato (Arkéa – B&B Hotels) a remporté, ce vendredi, la 22ᵉ édition de la Bredene Koksijde Classic. Au terme de 201,2 kilomètres de courses, marqués par les bordures, l’Italien s’est imposé au sprint devant Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) et Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty). Le final a été perturbé par une chute à moins de 300 mètres de la ligne. À 26 ans, Mozzato s’offre une troisième victoire chez les professionnels. Il s’agit de la troisième victoire cette saison pour l’équipe Arkéa – B&B Hotels.

Fin de course folle sur la #BredeneKoksijdeClassic : chute à 250 mètres de l'arrivée, et victoire sur le fil pour Luca Mozzato devant Dylan Groenewegen 🤏 #LesRP pic.twitter.com/fhuetyygum

« Je n’étais pas super tout le début de saison, mais la victoire forcément efface tout. Je suis heureux de gagner ici en Belgique, car ce sont toujours de très belles courses. Toutes les victoires ont de la valeur, mais ici spécialement. J’ai été parfaitement bien placé toute la journée par mes coéquipiers de l’équipe ARKEA-B&B HOTELS. Nous savons que sur ces courses, il faut toujours courir au millimètre, c’est ce que je me suis appliqué à faire. Ce sont des compétitions qui demandent une constante concentration, et cela me plait. Le vent ici joue également un rôle prépondérant, et avec tous les sprinters engagés, je n’ai jamais quitté les premières places, sachant que cela pouvait casser. Ce qui fut le cas. Le sprint ? J’étais placé pareillement et j’ai attendu le bon moment pour faire l’effort qui me permet de gagner ».

Le classement de la Bredene Koksijde Classic