Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty) a remporté, ce mercredi, la 1ʳᵉ étape du Tour d’Algarve. Au terme des 200,8 kilomètres de course entre Portimāo et Lagos, le Belge s’est imposé au sprint devant Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) et Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe). Arnaud Démare (Arkéa – B&B Hotels) prend la cinquième place. Après sa victoire sur le Trofeo Palma, Thijssen s’impose pour la deuxième fois cette saison et s’empare du premier maillot de leader de ce Tour d’Algarve.

🇧🇪 Gerben Thijssen se lleva la 1ª etapa de la Volta al Algarve con superioridad. Lo viste en @eurosport_ES #LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/wNMCtlwogT — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 14, 2024

Le classement de la 1ʳᵉ étape du Tour d’Algarve