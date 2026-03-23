Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets) a remporté, ce dimanche, la 15ème édition du Grand Prix Jean-Pierre Monseré, en Belgique. Au terme des 202,5 km de course entre Torhout et Roeselare, le Néerlandais s’est imposé au sprint après avoir repris les échappés dans les derniers mètres. Déjà vainqueur de la Bredene Koksijde Classic vendredi, Groenewgen enchaîne et décroche sa troisième victoire de la saison. Il devance Simon Dehairs (Alpecin – Premier Tech) et Kamil Małecki (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), qui étaient échapéées et qui parviennent à monter sur le podium.

PIPPED TO THE POST 🔥 Dylan Groenewegen denies the breakaway to win Grote Prijs Jean-Pierre Monseré 🚀 pic.twitter.com/DCkWlV6hdY — Cycling on TNT Sports (@cyclingontnt) March 22, 2026

Le classement du Grand Prix Jean-Pierre Monseré 2026

Dylan Groenewegen Simon Dehairs Kamil Małecki

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