Alexys Brunel (TotalEnergies) a remporté, ce dimanche, la 14ᵉ édition du Grand Prix Jean-Pierre Monséré. Membre de l’échappée matinale, le rouleur français a distancé ses concurrents dans le final pour s’imposer en solitaire à Roeselare. Il devance Stian Fredheim (Uno-X Mobility) qui règle le sprint du peloton et Michiel Coppens (BEAT Cycling Club), autre rescapé de l’échappée. De retour dans le peloton professionnel cette saison après une pause de deux ans et demi, Alexys Brunel signe sa deuxième et plus belle victoire chez les professionnels.

🇫🇷 Quel numéro ! Alexys Brunel signe son retour en s’adjugeant avec la manière le Grand Prix Jean-Pierre Monseré #LesRP #GPMonseré25 pic.twitter.com/oO0NmNL6bo — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 9, 2025

Le classement du Grand Prix Jean-Pierre Monséré 2025

Alexys Brunel Stian Fredheim Michiel Coppens

