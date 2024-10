Après avoir stoppé sa carrière de cycliste professionnel deux saisons, Alexys Brunel sera de retour dans les pelotons en 2025.

Alexys Brunel sera de retour chez les professionnels en 2025. L’ancien champion d’Europe Juniors du contre-la-montre s’est engagé avec l’équipe TotalEnergies et revient au haut niveau, plein d’ambitions. Le coureur de 25 ans s’était illustré dès ses débuts chez les professionnels, remportant notamment une victoire marquante sur une étape de l’Étoile de Bessèges en 2020. En 2022, il a fait le choix de quitter le peloton alors qu’il portait le maillot de l’équipe UAE, se réorientant vers le monde amateur dans un premier temps, avant de se tourner vers le triathlon puis le gravel en 2024.

🆕 Bienvenue Alexys ! ✍️ Véritable révélation du peloton professionnel il y a quelques années, @AlexysBrnl et le Team ont fait le choix de s’associer pour la saison prochaine 🔥 🔗 https://t.co/d64bXleUYy Bienvenue dans ta nouvelle équipe Alexys 🙌#AllezTotalEnergies pic.twitter.com/GmC9K3QjyB — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) September 30, 2024

Alexys Brunel :

« Je suis très heureux de retrouver le peloton professionnel, d’autant plus dans une équipe française d’envergure qu’est le Team TotalEnergies. Suite à mon expérience en gravel, j’ai retrouvé l’envie de revenir à la compétition sur route. J’ai conscience de l’opportunité et de cette « seconde chance » qui m’est offerte. Devenir professionnel, c’est dur, le rester c’est une autre histoire. Je suis très reconnaissant envers toute l’équipe et particulièrement la direction sportive. C’est une équipe qui incarne l’offensivité et le collectif, deux valeurs qui me motivent. Ce choix est réfléchi, après m’être éloigné un temps du milieu professionnel, sans jamais rester loin du vélo, j’ai retrouvé la passion et le plaisir du haut niveau ces dernières années. Je suis impatient de retrouver les grandes courses et de donner le meilleur de moi-même pour cette saison, pour les leaders aussi. Un grand merci à Jean-René Bernaudeau, Benoît Genauzeau et à l’équipe pour leur confiance. J’ai hâte de relever ce nouveau chalenge ! »