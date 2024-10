Après sept saisons chez Soudal Quick-Step, Kasper Asgreen portera le maillot de l’équipe EF Education-EasyPost en 2025.

Kasper Asgreen va rejoindre l’équipe EF Education-EasyPost en 2025. Vainqueur du Tour des Flandres, l’E3 SaxoBank Classic et Kuurne-Bruxelles-Kuurne, ainsi qu’une étape du Tour de France et quatre titres de champion national du contre-la-montre, le Danois visera à étoffer son palmarès au sein de sa nouvelle équipe, après sept saisons chez Quick-Step.

Velkommen to EF Education-EasyPost, @k_asgreen 🇩🇰💕

We’re ready to light it up pink with you next season 🔥 pic.twitter.com/2iDfyliti1

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) October 9, 2024