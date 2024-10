« C’est une stratégie que nous avons étudiée avec une vision pour les prochaines années et nous avons souhaité privilégier le renouvellement des coureurs déjà présents au sein de l’équipe. Je pense à Stan Dewulf, Pierre Gautherat, Aurélien Paret-Peintre et Nicolas Prodhomme qui font désormais partie des cadres de l’équipe et qui amènent une stabilité au collectif. Dans une volonté de renforcement dédié aux besoins spécifiques que l’on a sur les Grands Tours et les classiques, nous avons concentré le recrutement sur quatre coureurs qui répondent à ces besoins. Deux jeunes Norvégiens, Tord Gudmestad et Johannes Staune-Mittet respectivement recrutés pour les sprints massifs et les classements généraux. Mais également des coureurs plus expérimentés avec Callum Scotson et le spécialiste du contre-la-montre Stefan Bissegger ».