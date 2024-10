Arrivée en 2020 et après cinq saisons sous le maillot de la FDJ-Suez, Cecilie Uttrup Ludwig va rejoindre la CANYON//SRAM Racing en 2025.

CANYON//SRAM Racing vient d’annoncer, ce vendredi, l’arrivée de Cecilie Uttrup Ludwig pour la saison 2025 après avoir signé un contrat de deux ans. Après cinq saisons chez FDJ-Suez, la Danoise viendra renforcer l’effectif de CANYON//SRAM Racing sur les classiques d’un jour et les courses par étapes. En 2022, elle a rempoté une superbe victoire d’étape au Tour de France Femmes avec Zwift et une victoire au classement général du Tour de Scandinavie. Sa saison 2024 a débuté par une victoire d’étape au Tour Down Under en Australie avant que plusieurs revers ne l’empêchent d’atteindre sa meilleure forme.

Welcome, @CUttrupLudwig 🤝 “I am immensely looking forward to joining CANYON//SRAM Racing for 2025 and onward. I love the team’s aggressive racing style and not being afraid to lose. I am sure I will fit right in with this kind of racing.” More: https://t.co/ddvIjLJyu1 pic.twitter.com/61H2xbEHxQ — CANYON//SRAM Racing & CANYON//SRAM Generation (@WMNcycling) October 11, 2024

Cecilie Uttrup Ludwig

« J’ai extrêmement hâte de rejoindre CANYON//SRAM Racing pour 2025 et au-delà. J’aime le style de course agressif de l’équipe et le fait de ne pas avoir peur de perdre. C’est exactement le type de coureuse que je vise et que je veux être. 2024 a été une saison difficile pour moi. Beaucoup d’accidents et de maladies. J’ai vraiment envie de mettre tout ça derrière moi et de retrouver mon ancienne forme ».

« De cette façon, je peux contribuer à une équipe super dynamique et atteindre nos objectifs ensemble. Parfois, on gagne en force dans les moments difficiles. Par exemple, lors du premier Tour de France Femmes avec Zwift, la majeure partie de l’équipe a chuté lors de l’étape 2, et nous avons perdu beaucoup de temps au classement général. Mais le lendemain, nous avons réussi à rebondir et à remporter l’étape. C’est l’un des moments les plus fiers de ma carrière. Ne jamais abandonner. »