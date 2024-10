Clément Champoussin va quitter Arkéa – B&B Hotels pour rejoindre la formation Astana Qazaqstan Team en 2025.

Clément Champoussin s’est engagé avec Astana Qazaqstan Team. Le Français de 26 ans va donc quitter l’équipe Arkéa – B&B Hotels, qu’il avait rejoint en 2023. Champoussin a réalisé une solide saison 2024, remportant le Tour de Toscane, une deuxième place au Circuito de Getxo et au classement général de l’Arctic Race of Norway ou encore une troisième place au Grand Prix de Wallonie. Vainqueur d’étape sur le Tour d’Espagne en 2021, le Niçois a signé pour deux saisons chez Astana.

🇫🇷 NEW RIDER: Clément Champoussin Clément, welcome to our team! Looking forward to see you soon! 📰👉Details: https://t.co/WTetFpIMuj#AstanaQazaqstanTeam 📷 @SprintCycling pic.twitter.com/czDWhHf4cP — Astana Qazaqstan Team (@AstanaQazTeam) October 21, 2024

Clément Champoussin :

« Je suis ravi de rejoindre l’équipe Astana Qazaqstan, un projet qui a toujours été une source d’inspiration pour moi, non seulement en raison de sa riche histoire, mais aussi en raison de son ambition claire de succès. L’équipe a la réputation de concourir au plus haut niveau et les objectifs du projet s’alignent parfaitement sur les miens. Je suis convaincu que l’atmosphère fantastique pour laquelle l’équipe est connue me permettra de continuer à me développer en tant que coureur professionnel, ce qui aidera l’équipe à remporter de futurs succès. J’ai hâte de commencer cette nouvelle aventure et ce nouveau chapitre de ma carrière. »