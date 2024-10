À 32 ans, Mike Teunissen va quitter Intermarché-Wanty pour rejoindre la formation Astana Qazaqstan Team en 2025.

Mike Teunissen a signé un contrat de deux ans avec l’équipe Astana Qazaqstan. À 32 ans, le Néerlandais est connu comme un solide coureur classique et sprinter. En 2019, il a remporté la première étape du Tour de France avant de porter le maillot jaune. Il y a quelques jours à peine, Teunissen a terminé 4ᵉ de Paris-Tours. Cette saison, le natif d’Ysselsteyn a pris la 2ᵉ place du Tour de Louvain, la 4ᵉ place aux Championnats nationaux néerlandais, la 8ᵉ place dans les BEMER Cyclassics ou encore la 8ᵉ place au classement général du ZLM Tour.

Mike Teunissen :

« C’est un grand défi pour moi, et j’ai hâte de rejoindre ce projet, à la fois ancien et nouveau, mais avec de grandes ambitions. D’une part, l’Astana Qazaqstan Team est une équipe complètement nouvelle pour moi, mais je pense que je peux m’intégrer assez facilement, car il y a déjà quelques coureurs néerlandais dans l’équipe. Maintenant, il y en aura un de plus. Je suis reconnaissant envers la direction pour cette opportunité et je suis prêt à faire de mon mieux pour réussir avec l’équipe lors des prochaines classiques du printemps. »