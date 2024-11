Après deux ans chez AG2R, Alex Baudin s’est engagé avec la formation EF Education-EasyPost pour les deux prochaines saisons.

Vainqueur du Tour du Limousin cette année, Alex Baudin va rejoindre la formation EF Education-EasyPost en 2025. Après une première saison plus discrète en 2023, Baudin a performé cette saison. 2ᵉ du GP Cycliste la Marseillaise en tout début de saison, vainqueur d’une étape et du général sur le Tour du Limousin, 2ᵉ de la Coppa Bernocchi mais aussi 3ᵉ du Tour du Guangxi il y a quelques jours, le Français a réalisé une saison pleine sous les couleurs de l’équipe Décathlon AG2R La Mondiale. À 23 ans, le natif d’Albertville s’est engagé pour deux saisons chez EF.

Welcome to the squad, Alex! Get ready to race in pink ✨

Get to know our new signee: https://t.co/PLgAuSAsqW#efprocycling pic.twitter.com/FHguLr7AMt

— EF Pro Cycling (@EFprocycling) October 31, 2024