Jarne Van de Paar (Lotto Dstny) a remporté, ce dimanche, la 13ᵉ édition du Grand Prix Jean-Pierre Monseré en Belgique. Comme sur le Grand Prix Criquielion ce samedi, les coureurs ont eu le droit à des conditions météo difficiles avec de la pluie et du vent. Au terme des 200 kilomètres de course, Jarne Van de Paar s’est imposé au sprint devant Timothy Dupont (Tarteletto – Isorex) et David Dekker (Arkéa – B&B Hotels). L’emballage final a été marqué par une chute d’un coureur de la formation Uno-X Mobility. Déjà victorieuse ce samedi sur le Grand Prix Criquielion avec Alec Segaert, l’équipe Lotto Dstny décroche sa septième victoire de l’année.

It's a 𝒅𝒓𝒂𝒎𝒂𝒕𝒊𝒄 finish in Flanders as Jarne Van de Paar takes the win for Lotto-Dstny! 🏁#GPMonsere pic.twitter.com/ZUP8khD1St — Eurosport (@eurosport) March 3, 2024

Le classement du Grand Prix Jean-Pierre Monseré