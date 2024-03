Alec Segaert (Lotto Dstny) a remporté, ce samedi, la 29ᵉ édition du Grand Prix Criquielion en Belgique. Au terme d’une journée pluvieuse, le jeune belge est sorti dans le final et a surpris la vigilance des équipes de sprinter. À 21 ans, le rouleur de la Lotto Dstny signe sa première victoire chez les professionnels. Il devance Pavel Bitner (Team dsm-firmenich PostNL) et Jenthe Biermans (Arkéa – B&B Hotels). Pierre Barbier (Philippe Wagner-Bazin) termine au pied du podium.

@SegaertAlec 🇧🇪 wins the Criquielion Grand Prix 2024 🚴🥳

The Belgian finishes first after a great final sprint❗#Cycling #GPCriquielion #Criquielion #Ath #AlecSegaert #Segaert pic.twitter.com/BD34fnh69A

— Pickx Sports (@PickxSports) March 2, 2024