Une Saison Inoubliable

L’UAE Team Emirates a conclu une saison 2023 inoubliable, en sécurisant la première position au Classement des Équipes UCI. Cette réalisation est le reflet de l’engagement indéfectible de l’équipe et du talent extraordinaire de son effectif.

Un Témoignage de Travail d’Équipe

Avec un impressionnant total de 57 victoires tout au long de la saison, l’équipe a démontré sa force dans diverses compétitions, des classiques d’une journée aux Grand Tours exigeants. De manière remarquable, 17 coureurs différents de l’équipe ont célébré des victoires, soulignant la profondeur et la polyvalence de la formation.

Les Étoiles de la Saison

Tadej Pogačar, le prodige slovène de 25 ans, a été l’étoile brillante, terminant en tant que coureur numéro 1 au monde. Ses victoires aux ‘Monuments’ cyclistes – Ronde Van Vlaanderen et Il Lombardia, couplées à des performances constantes dans d’autres courses prestigieuses, ont solidifié sa réputation comme l’un des meilleurs coureurs du moment. Le classement individuel des coureurs a également montré la dominance de l’équipe avec Pogačar (1er), Adam Yates (8ème), Almeida (10ème) et Marc Hirschi (12ème) laissant leur empreinte.

Construire un Héritage

Le succès de l’UAE Team Emirates est une culmination d’années de dévouement, de culture d’excellence et de développement de jeunes talents. Les dirigeants, sponsors et coureurs de l’équipe ont collaboré pour créer un environnement qui privilégie l’excellence et la collaboration.

Une Vision pour l’Avenir

Les réalisations de l’équipe ne se limitent pas au présent. Leur engagement à développer de jeunes talents et à fournir un soutien inégalé garantit que l’UAE Team Emirates reste au sommet du cyclisme professionnel, préparant le terrain pour un succès continu dans les années à venir.

HH Matar Suhail Al Yabhouni Al Dhaheri (Président de l’Équipe) déclare : « Les performances que nos gars ont montrées cette année inspirent toute la nation. Le cyclisme aux Émirats arabes unis a connu une croissance exponentielle, et la performance de notre équipe sur la scène mondiale joue un rôle significatif dans cette croissance. Nous construisons une culture cycliste solide aux EAU, et avoir l’UAE Team Emirates comme référence pour la jeune génération est crucial. »

Mauro Gianetti (Directeur Général de l’Équipe) exprime sa satisfaction : « Atteindre la première place au Classement Mondial UCI pour 2023 a été un rêve. Nos 57 victoires record cette année sont le témoignage de l’effort collectif de nos coureurs dévoués et de notre personnel. Nous sommes fiers de faire partie du projet de développement mondial du vélo aux EAU, qui est sans doute le plus complet au monde. »