Le vainqueur des deux derniers Tour de France, Jonas Vingegaard, et de La Vuelta 2023, Sepp Kuss, ont prolongé leur contrat chez Visma | Lease a Bike.

Après le départ de Primoz Roglic chez Bora-Hansgrohe, la formation Visma | Lease a Bike vient d’annoncer la prolongation de plusieurs leaders. Sepp Kuss, vainqueur de La Vuelta en septembre dernier, a prolongé jusqu’en 2027 tandis que Jonas Vingegaard a prolongé jusqu’en 2028. Du côté de l’équipe féminine, Fem van Empel, qui brille cet hiver dans les sous-bois avec son maillot de championne du monde sur les épaules, a signé jusqu’en 2027.

Jonas Vingegaard :

« Je me sens très à l’aise dans cette équipe. Et notre approche est très réussie. C’est pourquoi je suis heureux de prolonger à nouveau mon contrat. Mon avenir est ici et j’en suis fier. »

Sepp Kuss :

“We like to enter into long-term partnerships, and we are happy that Fem, Sepp and Jonas feel the same way.” 🤝 Read more. 🔗 #beyondvictoryhttps://t.co/8kD3f7R4Yk — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) December 21, 2023

« Cette équipe est comme une famille. Je me sens chez moi ici. Les excellents résultats que nous avons obtenus en tant qu’équipe et ma victoire personnelle sur la Vuelta a España en sont la preuve. C’est aussi un bon sentiment de pouvoir bâtir sur cela pour les années à venir. Ensemble, nous réussirons encore plus ! »

Fem van Empel :

« J’ai les bonnes personnes autour de moi au sein de Team Visma | Lease a Bike pour continuer à grandir et obtenir d’excellents résultats. Les choses vont déjà bien, mais je suis convaincue que plus est possible. Je suis donc ravie d’être pouvoir compter sur le soutien de cette équipe pendant de nombreuses années. »