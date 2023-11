Après une année riche en émotions, Yvon Madiot, directeur du pôle sport de l’équipe Groupama-FDJ, dresse le bilan de la saison 2023.

Comme en 2022, la formation Groupama-FDJ termine la saison à la septième place au classement UCI par équipes. Il s’agit de la seule équipe World Tour qui a conservé sa place entre 2022 et 2023. « On est septième parmi les dix-huit équipes WorldTour, et on a même occupé un temps la cinquième place. On est également dans le top-10 au nombre de victoires. Ne serait-ce qu’à travers les chiffres, on est donc bien au-dessus de la moyenne. Il nous manque cette victoire sur une grande Classique du début de saison et une victoire d’étape sur un Grand Tour », indique Yvon Madiot, directeur du pôle sport de l’équipe Groupama-FDJ.

Cette saison, l’équipe française totalise 19 victoires, soit une de moins qu’en 2022. « C’était une bonne saison, sans être exceptionnelle. On se rend compte en revanche qu’on est réguliers, qu’il n’y a plus de saison « cata ». À côté de ça, on est aussi conscient du fait qu’on a face à nous trois/quatre équipes avec des moyens très très élevés, et qu’il est dur de lutter. Notre but est évidemment d’aller les battre. On n’est peut-être pas encore tout à fait prêts, mais ça va venir. On ne pourra sans doute pas gagner un Grand Tour l’an prochain, mais on a largement moyen de gagner cette fameuse étape sur les Grands Tours qui nous file entre les doigts depuis trop longtemps », poursuit le frère cadet de Marc Madiot.

« Faire un top-10 d’un Grand Tour n’est pas donné à tout le monde »

Sur les Grands Tours, les hommes de Marc Madiot ne sont pas parvenus à décrocher une victoire d’étape. Thibaut Pinot n’est pas passé loin à deux reprises sur le Giro avant de prendre la 5ᵉ place du général et remporter le maillot azzuro de meilleur grimpeur. « On a porté le maillot de leader avec Bruno Armirail et remporté un maillot distinctif. C’est différent pour la Vuelta, qui est plutôt un Grand Tour plein de promesses. On a eu le maillot rouge avec Lenny Martinez et on a été dans le jeu pendant dix jours. Quant au Tour de France, on n’a certes pas atteint l’objectif fixé, mais ce n’est pas un Tour catastrophique. Beaucoup d’équipes se seraient satisfaites d’une neuvième place finale. D’ailleurs, quelques équipes sont contentes de faire dixième ou douzième… Faire un top-10 d’un Grand Tour n’est pas donné à tout le monde, qui plus est sur le Tour », poursuit Yvon Madiot.

Malgré les départs de Thibaut Pinot ou d’Arnaud Démare, deux coureurs emblématiques de l’équipe, Yvon Madiot reste confiant pour la suite. « Je veux aussi retenir les mots de Thibaut, qui s’en va après avoir porté l’équipe très haut pendant toutes ces années. Après son dernier dossard, il a eu des mots révélateurs aux coureurs présents, dont plusieurs jeunes. Il a dit « prenez soin de cette équipe ». C’est le plus beau passage de témoin verbal qu’on pouvait espérer. Personnellement, je crois fermement que ses successeurs sont en mesure de prendre le relais. David a eu une saison un peu tronquée, mais il a une revanche à prendre. Stefan et Valentin sont nos valeurs sûres sur les courses d’un jour, puis nos jeunes ont de la place et le temps pour s’épanouir, et gagner », conclut le champion de France 1986.