« J’ai prolongé mon contrat de deux saisons avec l’équipe ARKEA-B&B HOTELS. Après la saison compliquée que j’ai connue, je suis heureux de disposer de deux années de contrat. C’est une grande marque de confiance de la part de Emmanuel Hubert, Manager Général, et de toute la direction-sportive. Je me sens bien au sein de l’équipe, on dit souvent que cette formation a un esprit « très famille », mais c’est vraiment le cas. Il faut vivre au sein de ce groupe pour en prendre pleinement conscience, et apprécier la manière dont l’humain est mis en avant. Je veux me donner à 100% de mes capacités durant ces deux prochaines saisons, afin de rendre à l’équipe toute la confiance qui a été placée en moi. J’espère aussi que le groupe va continuer à grandir, et que moi je pourrais en faire de même comme coureur. J’ai retrouvé toutes mes capacités en fin de saison, et le Tour of Guangxi m’a totalement rassuré. Si je peux avoir l’an prochain fréquemment les sensations qui étaient les miennes sur cette compétition, voire mieux, ce sera de très bon augure ».

Les mots du Manager Général, Emmanuel Hubert

« Amaury Capiot en l’espace de quelques années est devenu l’un des cadres de l’équipe Arkéa-Samsic, raison pour laquelle il sera avec nous pour les deux prochaines saisons sous le maillot ARKEA-B&B HOTELS. Amaury est capable d’endosser différents rôles au sein d’une saison, et c’est ce qui fait sa force. Il peut jouer la gagne quand on lui donne sa chance, et se rate rarement. Il a comme tous les Flandriens, la passion des classiques et notamment pavées, et c’est aussi un coéquipier précieux et apprécié de tous au sein de notre collectif, du fait de son grand professionnalisme mais également de part sa grande simplicité. Efficacité et discrétion sont les termes qui définissent ce coureur qui a connu des soucis physiques cette saison, et qui ne rêve que d’une chose, revenir sur le devant de la scène dès 2024 ».