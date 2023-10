Emmanuel Hubert, manager général d’Arkéa-Samsic, dresse le bilan de la première saison de son équipe dans les rangs World Tour.

Pour sa première année au plus haut niveau mondial, en World Tour, Arkéa-Samsic termine la saison avec 10 victoires. L’équipe va perdre l’une de ses cartes maitresses : Warren Barguil, qui va rejoindre la dsm-firmenich en 2024, mais pourra compter sur Arnaud Démare, qui a rejoint la formation le 1ᵉʳ août 2023. « Il y a eu de bonnes choses de réalisées lors de cette saison avec 10 succès obtenus notamment par de jeunes coureurs au potentiel fort tels que Kévin Vauquelin et Luca Mozzato. Il y a eu aussi l’émergence de très belles promesses de la part de Jenthe Biermans et d’Arnaud Démare lequel nous a rejoint au 1ᵉʳ août 2023, et qui est parvenu à scorer deux fois en fin de saison. Clément Champoussin, lui, a retrouvé le chemin du succès en 2023, mais il peut faire encore beaucoup mieux, en prenant conscience des énormes possibilités qui sont les siennes », indique le manager général Emmanuel Hubert.

« Nos jeunes ont beaucoup appris »

Cette année, Kévin Vauquelin a levé les bras à trois reprises. Jenthe Biermans et Arnaud Démare, qui a rejoint l’équipe au 1ᵉʳ août, comptent deux succès. Le leader de l’équipe, Warren Barguil n’est lui pas parvenu à s’imposer pour sa dernière saison sous le maillot de l’équipe bretonne. « Nous avions fait le pari de la jeunesse cette saison, pour cet an 1 en UCI WorldTour, et nos jeunes ont beaucoup appris en l’espace de quelques mois. Du côté des victoires, il nous manque, certes, encore ce succès sur un Grand Tour. Nous l’avons encore frôlé cette année tant sur le Giro d’Italia que le Tour de France, tandis que sur la Vuelta Ciclista a España, avec un niveau de compétition aussi élevé que sur le Tour de France, Cristián Rodríguez termine 13ᵉ du classement général », poursuit le manager de l’équipe.

« Il nous en reste deux pour grimper au sein de la hiérarchie »

Avec ces 10 succès, l’équipe bretonne pointe à la 19ᵉ place au classement UCI, soit six places de perdues par rapport à la saison précédente. « Des points d’améliorations seront à apporter en 2024, à commencer par notre classement UCI. Nous finissons cette année 19ᵉ. Le classement lissé s’établit sur trois saisons, il nous en reste deux pour grimper au sein de la hiérarchie et, ainsi, assurer notre maintien. L’avenir justement, nous y avons travaillé avec la création l’an prochain d’une équipe continentale développement. Elle sera le creuset de la formation UCI WorldTour, avec un projet fort autour de ces jeunes sportifs. Place désormais à 2024, avec une forte envie et un recrutement qui doit nous permettre de retrouver une place conforme à nos ambitions en UCI WorldTour », conclut Emmanuel Hubert.