Après une saison couronnée de quatre succès dont une étape du Giro, analyse des performances d’EOLO-Kometa en 2023.

Surmonter les Premiers Revers

La saison a commencé avec un mélange d’anticipation et d’aspiration. Cependant, le chemin n’était pas dépourvu d’obstacles. L’accident de Vincenzo Albanese lors d’un entrainement, le privant de plusieurs semaines de compétition en début de saison, a été un choc, mais l’esprit de l’équipe n’a pas vacillé. Le soutien pour Albanese était emblématique de la camaraderie familiale au sein d’EOLO-Kometa.

Atteindre de Nouveaux Sommets

Avec une détermination pure, l’équipe a décroché des victoires notables. La performance stellaire de Lorenzo Fortunato sur le Tour des Asturies et le Tour des Alpes et le triomphe de Davide Bais dans l’étape du Giro d’Italia vers Campo Imperatore n’étaient pas de simples victoires, mais un témoignage de la montée en puissance de l’équipe​.

Le Chapitre du Giro d’Italia

Le Giro d’Italia 2023 était un chapitre monumental dans le récit d’EOLO-Kometa. Leur stratégie, la préparation méticuleuse et l’esprit indomptable des coureurs comme Diego Sevilla, se sont manifestés dans une performance qui a gravé des souvenirs inoubliables​​.

Aperçu Statistique

La décomposition statistique de la saison dessine un récit de croissance et de ténacité. Vincenzo Albanese et Lorenzo Fortunato se sont imposés comme les principaux marqueurs de points, signifiant leur rôle pivot dans la performance de l’équipe. L’amélioration constante des points et des finitions dans le top 10 par de nombreux coureurs comme Mirco Maestri et Giovanni Lonardi a souligné une saison de croissance individuelle et collective​​.

La Brigade Jeune

Les jeunes coureurs comme Davide Piganzoli et Mattia Bais ont montré un potentiel prometteur, laissant présager un avenir radieux pour EOLO-Kometa. À 21 ans seulement, Piganzoli s’est illustré cette saison en terminant 9ᵉ du Tour de Hongrie et 3ᵉ au classement général du Tour de l’Avenir.

La Route à Venir

Avec un mélange d’expérience et de vigueur juvénile, EOLO KOMETA est prêt pour les saisons à venir. Les enseignements de 2023 ont non seulement fortifié leur résolution, mais ont également posé une base solide pour atteindre des sommets plus élevés dans le domaine du cyclisme.

La saison 2023 fut une saga de résilience, de croissance, et de victoires inoubliables pour EOLO KOMETA. Alors que les roues continuent de tourner, les yeux sont maintenant fixés sur l’horizon 2024, attendant de nouveaux défis, courses, et victoires. Cependant, l’équipe italienne s’apprête à perdre deux de ses meilleurs coureurs. Vincenzo Albanese va rejoindre Arkea B&B Hotels tandis que Lorenzo Fortunato s’est engagé avec l’équipe Astana.

🎞️ Thanks to the entire team that makes up this beautiful family. The 2023 season has come to an end, but we are already working to start 2024 with all our best. (10/10) pic.twitter.com/X2FstvLD6a — EOLO-KOMETA Cycling Team (@EoloKometaTeam) October 27, 2023

Fran Contador, manager général d’EOLO-Kometa :

« Je pense que notre saison a été bonne. S’il est vrai que nous avons eu une première partie difficile. Ensuite, nous sommes arrivés au Giro, qui était clairement notre objectif principal, et je dois dire que l’équipe était excellente : nous avons réalisé dix Top 10, nous avons fait six jours avec le maillot azzuro, nous avons souvent été protagonistes dans les étapes en mettant quelqu’un en tête dans l’échappée. Et puis nous avons remporté une belle victoire avec Davide Bais à Campo Imperatore. Je crois que pour une équipe comme la nôtre, un Giro comme celui-là a été très positif et a donné du sens à toute notre saison. Ensuite, nous avons également été très bons en deuxième partie de saison, avec une présence constante dans les classiques italiennes et une attitude toujours positive. Personnellement, je suis très content de cette saison qui clôture un premier cycle important avec les trois premières années dans cette catégorie ».