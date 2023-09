Jenthe Biermans (Arkéa-Samsic) a remporté, ce jeudi, la 2ᵉ étape du Tour de Luxembourg. Le final de ce deuxième jour de course a été perturbé par de fortes averses, qui ont rendu le peloton nerveux. Dans la dernière ligne droite, Jenthe Biermans remonte ses adversaires et s’impose au sprint devant Soren Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck) et Tim Van Dijke (Jumbo-Visma). Le Belge signe sa deuxième victoire de la saison après avoir remporté la Muscat Classic en février. Déjà deuxième hier, Kragh Andersen prend de nouveau 6″ de bonification et s’empare du maillot jaune de leader.

La réaction de Jenthe Biermans

« C’est ma deuxième victoire de la saison, la deuxième de ma carrière. L’étape était difficile, avec de belles bosses qui ont écarté les purs sprinteurs. C’était dur toute la journée, ça roulait vite. Le sprint s’est fait au « lactique », le dernier virage a été déterminant, il fallait bien se placer, ce que j’ai pu faire, grâce à l’aide de toute l’équipe qui m’a superbement accompagné avant d’aborder cette courbe. Le sprint était long et j’ai pris la décision de le retarder le plus possible, choix tactique qui m’a permis de passer Søren Kragh Andersen. Florian Dauphin m’a aussi parfaitement préparé le terrain. Je sais que demain, ce sera difficile pour moi compte tenu du profil de l’étape proposée, mais dimanche la course peut davantage me correspondre. Je remercie vraiment toute l’équipe pour le superbe travail effectué pour moi. »

Le classement de la 2ᵉ étape du Tour de Luxembourg