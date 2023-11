3ᵉ du Tour de Turquie il y a quelques semaines, Harold Tejada vient de prolonger son contrat avec Astana Qazaqstan Team.

L’une des seules satisfactions de l’équipe Astana Qazaqstan cette année, Harold Tejada, a prolongé son contrat d’une saison au sein de la formation kazakhe. Arrivée en 2020, le Colombien a connu sa meilleure saison depuis qu’il est sous les ordres de Vinokourov. 10ᵉ du classement général du Tour de Suisse, il a réalisé une belle fin de saison en terminant 8ᵉ du Gran Piemonte et 3ᵉ du Tour de Turquie.

La réaction de Harold Tejada :

« Après quatre ans dans l’équipe, je sens que le moment est venu où les résultats apparaissent. Et cette saison, tout a commencé à s’arranger : j’ai passé une bonne seconde moitié d’année et j’ai décroché mon premier podium lors du Presidential Cycling Tour of Turkey. Mais pour moi, ce n’est que le début et je ne veux pas m’arrêter – je prépare sérieusement la nouvelle saison et je m’efforcerai d’atteindre l’objectif principal : gagner des courses. Les dernières saisons ont été difficiles pour toute l’équipe, mais je vois que nous avançons encore, et les victoires ne tarderont pas. Je suis très heureux de pouvoir continuer ma carrière dans cette merveilleuse équipe, où je ressens beaucoup de soutien, où je sais que tout peut s’arranger ».

Alexandre Vinokourov, directeur général d’Astana :

« Après plusieurs années difficiles, au cours desquelles Harold a acquis de l’expérience, cette saison, il a commencé à obtenir ses premiers résultats sérieux. On le voit de plus en plus souvent dans le Top-10 sur les étapes de montagne importantes, il a réalisé un solide Tour de Suisse et a passé à merveille le Tour de Turquie, où il a soutenu Alexey Lutsenko mais a également réalisé son propre podium. Nous espérons que les progrès se poursuivront dans la nouvelle saison avec non seulement de bons résultats, mais aussi des victoires. Harold est un excellent coureur d’équipe, mais il a aussi tout ce dont il a besoin pour gagner des courses. »