Mark Renshaw va devenir directeur sportif chez Astana en 2024 et retrouver son ancien coéquipier Mark Cavendish.

Le duo Renshaw-Cavendish est de retour en 2024. Déjà consultant sprint pour l’équipe kazakhe sur le dernier Tour de France, Mark Renshaw va rejoindre Astana Qzaqstan Team en 2024 en tant que directeur sportif. À 41 ans, l’Australien a été le poisson pilote de Mark Cavendish chez HTC notamment.

Mark Renshaw :

« Je suis très heureux d’assumer le rôle de directeur sportif avec Astana Qazaqstan pour la prochaine saison 2024. Avec le soutien de ma formidable famille, pour revenir au sport d’élite, je crois que je peux aider nos talentueux coureurs à remporter des victoires dans certaines des plus grandes et meilleures courses du calendrier. Je dois remercier Alexandr Vinokurov de m’avoir donné cette opportunité de transmettre mon expérience à l’équipe. Nous avons d’énormes objectifs devant nous en 2024 et j’ai hâte de travailler pour atteindre ces objectifs avec l’équipe ».

Alexandre Vinokourov, directeur général de l’équipe Astana :

« Nous avons eu une très bonne expérience avec Mark Renshaw lors du Tour de France. Son aide et ses conseils ont été très utiles non seulement en matière de sprint mais aussi de manière générale en matière de stratégie de course. Nous avons ensuite eu une conversation agréable. Nous avons une vision commune sur beaucoup de choses concernant le développement de l’équipe à travers le prisme de la conduite des courses et de leur préparation. Je pense donc qu’avoir un jeune directeur sportif avec une vision moderne différente du cyclisme nous aiderait à continuer à nous améliorer ».