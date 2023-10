Lapierre, le célèbre fabricant dijonnais, rend un vibrant hommage à Thibaut Pinot lors du Tour de Lombardie 2023. À travers une œuvre de street-art, ils célèbrent la carrière exceptionnelle du cycliste qui a marqué une génération.

Un Hommage Unique pour un Cycliste Légendaire

Lapierre a choisi de célébrer Thibaut Pinot en graffant à son effigie une portion de bitume du Tour de Lombardie, rappelant ainsi sa dernière course. Cette initiative souligne la fierté de l’entreprise d’avoir soutenu le cycliste tout au long de sa carrière, depuis ses débuts avec la Française des Jeux en 2010.

Les Œuvres qui Marquent le Parcours

Deux graffitis majeurs ont été réalisés pour l’occasion. Le premier met en lumière la personnalité charismatique et humble de Thibaut, tandis que le second immortalise son triomphe lors du Tour de Lombardie en 2018. Ces œuvres, bien que grandioses, semblent minuscules face à l’ampleur de sa carrière.

Les Moments Forts de sa Carrière

Thibaut Pinot, c’est 14 saisons de performances époustouflantes, d’attaques incessantes et de victoires mémorables. Ses exploits sur le Tour de France, notamment à Porrentruy 2012 et à l’Alpe-d’Huez, resteront gravés dans les mémoires. Sa victoire sur le Tourmalet en 2019 est un autre moment phare qui a marqué les esprits.

Une Retraite Symbolique

Après le Tour de Lombardie 2023, Thibaut Pinot prendra sa retraite. Son amour pour l’Italie est évident, comme en témoigne son tatouage « Solo la vittoria è bella ». Cette phrase, qui symbolise sa passion pour la victoire, sera également inscrite sous le graffiti de sa victoire de 2018.

Un Champion Célébré par Lapierre

Lapierre ne se contente pas de saluer le cycliste. À travers cette œuvre de street-art, ils honorent une personnalité authentique et résiliente. La ténacité de Thibaut sur les pentes et sa capacité à surmonter les défis en ont fait une icône en France et à l’international.