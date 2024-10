Le Tour de Lombardie, dernier Monument de la saison, a lieu ce samedi 12 octobre. Voici le parcours et les favoris.

La 118ᵉ édition du Tour de Lombardie a lieu ce samedi 12 octobre. Créée en 1905, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour. Il s’agit du dernier Monument de la saison. L’an dernier, Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) s’était imposé en solitaire, devant Andrea Bagioli (Soudal Quick-Step) et Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Vainqueur des trois dernières éditions, Tadej Pogačar sera le grand favori, maillot de champion du monde sur les épaules.

Le palmarès du Tour de Lombardie

Le parcours du Tour de Lombardie 2024

La course part de Bergame en direction du Val Seriana. Après un premier court tronçon plat, le parcours emprunte une première série de montées consécutives à travers les pré-Alpes autour de la ville, enchaînées sans pause, couvrant plus de 50 % du dénivelé global de la course. Après être descendu vers Bellagio et suivi le bord du lac jusqu’à Nesso, le peloton négociera la montée la plus difficile d’Il Lombardia, de Nesso à la Colma di Sormano. La route, rétrécie par endroits, monte sur 13 km en épingles à cheveux avec une pente maximale de 11%. Après une descente rapide vers Maglio par une route en lacets, le parcours continue avec de légères descentes jusqu’à Côme, avant l’effort final. Au-delà de la zone urbaine, le parcours emprunte la montée de San Fermo della Battaglia (397 m) et redescend ensuite vers Côme, en direction de la ligne d’arrivée.

Les favoris du Tour de Lombardie 2024





Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) ★★★★★





Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ★★★





Marc Hirschi (UAE Team Emirates) ★★★





Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) ★★★





Maxim Van Gils (Lotto Dstny) ★★





Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) ★★





Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) ★★





David Gaudu (Groupama-FDJ) ★





Enric Mas (Movistar Team) ★





Comment suivre le Tour de Lombardie ?

Le Tour de Lombardie sera à suivre en direct sur les antennes d’Eurosport.