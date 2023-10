Le Tour de Lombardie a lieu ce samedi 7 octobre. Tadej Pogacar, Primoz Roglic, Remco Evenepoel,… Voici le parcours et les favoris du dernier monument de la saison.

La 117ᵉ édition du Tour de Lombardie a lieu ce samedi 7 octobre. Créée en 1905, l’épreuve est inscrite au calendrier UCI World Tour. Il s’agit de cinquième et dernier Monument de la saison. L’an dernier, Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) avait remporté la course devant Enric Mas (Movistar Team) et Mikel Landa (Bahrain-Victorious). Cette année, le Slovène tentera de lever les bras pour la troisième année consécutive, mais aura de la concurrence avec Remco Evenepoel ou encore Primoz Roglic.

Le palmarès du Tour de Lombardie

Le parcours du Tour de Lombardie

238 kilomètres seront au programme cette année. Dans les 130 derniers kilomètres, les ascensions vont s’enchaîner, avec le Roncola Alta (9,4 km à 6,6%), où McNulty, Healy et Frigo se sont affrontés cette année sur le Giro d’Italia, Berbenno (6,8 km à 4,6 %), la Passo della Crocetta (11 km à 6,2 %), Zambia Alta (9,5 km à 3,5 %), Passo di Ganda (9,2 km à 7,3 %), où s’est dessinée la victoire de Pogačar en 2021, et l’incontournable montée finale Largo Colle Aperto, un kilomètre à 7,9% avec des pointes à 12% et beaucoup de pavés.

Les favoris du Tour de Lombardie





Primoz Roglic (Jumbo-Visma) ★★★★





Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) ★★★★





Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) ★★★





Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) ★★★





Enric Mas (Movistar Team) ★★





Simon Yates (Team Jayco-AlUla) ★★





Marc Hirschi (UAE Team Emirates) ★





Mikel Landa (Bahrain-Victorious) ★





La startlist du Tour de Lombardie

Comment suivre le Tour de Lombardie ?

Le Tour de Lombardie sera à suivre en direct sur Eurosport 2.