Les formations australiennes Jayco-AlUla et Liv AlUla Jayco viennent de présenter leur nouveau maillot pour 2024.

L’équipe masculine Jayco-AlUla et féminine Liv AlUla Jayco vont porter un nouveau maillot en 2024. Chez les hommes, le kit devient bleu nuit avec du orange, du bleu clair et du blanc sur le maillot. Les femmes arboreront le même design et les mêmes couleurs, à l’exception du bleu clair sur le maillot, remplacé par du violet. Comme lors de précédentes années, les deux équipes conservent leur partenaire cycle, Giant pour les hommes et Liv pour les femmes. Les vélos sont aux couleurs du maillot, équipés de roues Cadex et du groupe Shimano Dura-Ace di2.