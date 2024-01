Composition et débuts de l’équipe PAS Racing

Une vision de performance et diversité

L’équipe PAS Racing, initiative audacieuse de Pas Normal Studios, marque un tournant pour eux dans gravel. Regroupant des athlètes de renom comme Amity Rockwell (USA) et Anna Kollmann-Suhr (AUT), ainsi que des talents émergents comme Tobias Kongsted (DEN) et Nils Correvon (SWI), l’équipe promet d’être un acteur majeur sur la scène internationale. Dès le début de la saison 2024, l’équipe se lance dans le défi de La Santa Vall en Catalogne, suivi d’un camp d’entraînement intensif, jetant ainsi les bases d’une saison qu’ils espèrent exceptionnelle.

Un engagement renouvelé dans le marketing sportif

La sélection méticuleuse des coureurs reflète l’engagement de PAS Racing envers la performance et la diversité. Chaque athlète bénéficie d’un contrat personnalisé, visant à assurer un soutien optimal et une préparation adaptée à chaque course. Cette approche individualisée est cruciale pour atteindre les meilleurs résultats possibles. Des partenariats avec des leaders de l’industrie tels que Velux, Salomon, Fizik, et d’autres, renforcent le soutien à l’équipe, pour une saison qu’ils espèrent riche en succès.

Objectifs et missions de PAS Racing

L’année 2023 a été une période de transition pour Pas Normal Studios, marquée par des hauts et des bas dans leur incursion dans le marketing sportif. Selon Lars Moss, le manager expérimenté de PAS Racing, l’échec à conclure un partenariat avec une équipe du World Tour en 2024 a été un catalyseur pour sponsoriser leur propre équipe de gravel. Cette décision permet à Pas Normal Studios de rester fidèle à sa vision et ses objectifs en tant que marque et communauté, tout en soutenant de manière proactive des cyclistes de gravel talentueux.

Peter Lange, PDG de Pas Normal Studios, souligne l’ambition de l’équipe de remporter les plus grandes courses du calendrier, comme The Traka, Unbound, les courses de la série GRVL, The Rift, et les courses de la série Gravel de l’UCI. Le lancement de l’équipe PAS Racing représente une fusion entre la passion pour la course et l’expertise dans la création de vêtements de cyclisme de haute performance. Ce nouveau concept d’équipe veut révolutionner l’interaction entre les athlètes et les événements, en mettant l’accent sur l’individualité des coureurs et la dynamique d’équipe.

Le nouveau kit de l’équipe PAS Racing

Le kit de l’équipe PAS Racing, basé sur la collection Mechanism PRO lancée au printemps 2023, est un exemple de l’engagement de la marque envers l’innovation et la qualité. Développé en collaboration avec des usines de tissus italiennes, ce kit est conçu pour offrir une performance optimale grâce à sa résistance à l’abrasion, son séchage rapide et sa capacité à évacuer l’humidité. Le kit de l’équipe pour 2024, qui sera dévoilé le 28 février (et ne sera pas disponible à la vente), incarne l’esprit de la marque et son engagement envers le cyclisme gravel.