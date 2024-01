Pour sa première saison chez Visma | Lease a Bike, Cian Uijtdebroeks sera au départ du Tour d’Italie, où il visera les victoires d’étape.

Grâce aux transferts et à la promotion de coureurs de l’équipe développement, la Visma | Lease a Bike a renforcé son effectif pour 2024 avec des coureurs talentueux tels que Cian Uijtdebroeks, Ben Tulett et Matteo Jorgenson. De plus, Per Strand Hagens, Johannes Staune-Mittet et Loe van Belle sont passés de l’équipe de développement à l’équipe WorldTour. Lors de la présentation de l’équipe à Amsterdam, les coureurs ont expliqué leurs choix pour le Team Visma | Lease a Bike et envisagent avec impatience la saison à venir.

Cian Uijtdebroeks : « Je veux m’améliorer sur les grands tours »

Avec Uijtdebroeks, Team Visma | Lease a Bike a signé l’un des plus grands talents du WorldTour. Huitième de la dernière Vuelta, il visera les victoires d’étape lors du Tour d’Italie 2024. « Je suis ravi de faire partie de cette équipe. Je veux m’améliorer sur les grands tours. C’est l’équipe et l’environnement parfaits pour y parvenir. Avant le Giro d’Italia, je courrai le Tour de Catalogne et Tirreno-Adriatico. Je veux réussir dans ces courses. Ensuite, je m’entraînerai en altitude pour préparer le Tour d’Italie. Je veux y gagner des étapes. avec Wout van Aert et Olav Kooij. En ce qui concerne le classement général, je serai libre de faire mon travail sans trop de pression. »

Vainqueur du Tour de Norvège et 2ᵉ du Tour de Hongrie en 2023, le prometteur Ben Tulett a quitté Ineos Grandiers pour rejoindre la Visma | Lease a Bike. « Le camp d’entraînement en Espagne a été une expérience unique. C’était agréable de faire connaissance avec mes nouveaux coéquipiers et le staff. J’attends avec impatience le début de la nouvelle saison. L’équipe m’a préparé un excellent programme de courses. Mon objectif est d’aider les chefs d’équipe autant que je peux. Sur le Tour d’Espagne, j’espère franchir de nouvelles étapes dans mon développement en tant que coureur de GC », affirme Ben Tulett.

Matteo Jorgenson : « A ider Jonas Vingegaard à remporter son troisième Tour »

C’est l’une des révélations de la saison 2024. À 24 ans, Matteo Jorgenson a terminé 2ᵉ du Tour de Romandie la saison dernière. L’Américain a également prouvé qu’il pouvait briller sur les classiques en prenant la 4ᵉ place de l’E3 Saxo Classic. Après quatre ans chez Movistar, Jorgenson a signé quatre ans chez Visma | Lease a Bike. « Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles j’ai choisi Team Visma | Lease a Bike. La mentalité de l’équipe m’a séduit. Le personnel travailleur ne manque aucun détail, ce qui me plaît. La saison dernière, j’ai eu de bons résultats au printemps. Cette année, j’essaierai d’aider l’équipe à atteindre ses objectifs dans les classiques. J’essaierai également d’aider Jonas Vingegaard à remporter son troisième Tour. J’ai un objectif personnel de faire un jour partie d’une équipe qui remportera le Tour de France. , donc j’attends ça avec impatience aussi. »