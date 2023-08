Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce mercredi, la 5ᵉ étape de La Vuelta. La journée a été plutôt calme dans le peloton avec un seul échappé à contrôler, il s’agit d’Eric Antonio Fagundez (Burgos-BH). Dans la seule difficulté du jour, Eduardo Sepúlveda (Lotto Dstny) va chercher les points de la montagne et conforte son maillot à pois. À 11 kilomètres de l’arrivée, Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) remporte le sprint intermédiaire et empoche 6″ de bonification.

Le doublé de Kaden Groves !! L'Australien (Alpecin-Deceuninck) remporte une deuxième étape consécutive sur #laVuelta23 devant Filippo Ganna et Dries Van Gestel#LesRP pic.twitter.com/CX3PvOZ1Ni — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 30, 2023

À 3 kilomètres de l’arrivée, les coureurs de la Lotto Dstny Andreas Kron et Milan Menten chutent dans un rond-point. Parfaitement emmené par ses coéquipiers, Kaden Groves s’impose pour la deuxième étape consécutive. Il devance de justesse Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) et Dries Van Gestel (Team TotalEnergies). Avec les 6″ de bonification obtenues, Remco Evenepoel conforte son maillot rouge de leader et compte désormais 11″ d’avance sur Enric Mas (Movistar Team).

La réaction de Kaden Groves

« C’est une sensation fantastique, la deuxième victoire de cette Vuelta, et les deux à la suite, c’est une super sensation, surtout avec le maillot vert. C’était un final assez mouvementé aujourd’hui, similaire à celui d’hier, mais sans montées. Le vent a rendu la course assez nerveuse, mais mon équipe a été fantastique une fois de plus. Nous avons perdu trois coureurs dans une chute à 2,5 km de l’arrivée, mais heureusement mon train était toujours là et nous avons pu nous organiser pour le sprint. [Remco Evenepoel] voulait les bonifications dans le sprint intermédiaire et on s’était dit avec l’équipe que je ne le ferais pas, mais finalement, je me suis dit que je pouvais marquer des points sans dépenser trop d’énergie, donc j’ai pris la deuxième place, ce qui est également bon pour le classement. »

Le classement de la 5ᵉ étape de La Vuelta