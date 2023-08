Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce mardi, la 4ᵉ étape de La Vuelta. À 4 kilomètres de l’arrivée, plusieurs coureurs ont chuté dans le peloton, dont l’un des favoris du jour, Bryan Coquard (Cofidis) ou encore Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious). Dans le dernier virage, Marijn van den Berg (EF Education-EasyPost) part à la faute. Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) lance son sprint de loin, mais se fait déborder par Kaden Groves dans les derniers mètres. Molano est 2ᵉ, devant Edward Theuns (Lidl-Trek), 3ᵉ.

Au terme d’un final sinueux dans les rues de Tarragone, il y a eu plusieurs cassures sur la ligne d’arrivée, mais tous les favoris ont été classés dans le temps du vainqueur suite à la chute de Van den Berg. Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) conserve son maillot rouge de leader 5″ devant Enric Mas (Movistar Team).

La réaction de Kaden Groves

« C’était une journée très difficile, avec seulement DSM et nous-mêmes pour contrôler l’étape. Nous avons dû utiliser deux gars pour contrôler l’échappée et cela a demandé beaucoup d’énergie. C’était un virage très serré. Marijn van den Berg et mon coéquipier Robbe Ghys sont sortis large et ils sont tombés, ce qui nous a donné un bel écart avec Sebastian Molano. Sebastian est parti de loin, à 350 mètres de l’arrivée. J’ai été suffisamment patient et suffisamment fort pour le dépasser dans les 100 derniers mètres. J’étais confiant parce qu’il menait depuis 350 m et qu’une arrivée comme celle-là est très difficile. Je me suis dit qu’il allait devoir être dans un très bon jour pour me battre. Je suis très heureux. C’est une bonne année avec une victoire d’étape au Giro et maintenant une autre sur la Vuelta assez tôt. J’espère que ce n’est pas la dernière. »

Le classement de la 4ᵉ étape de La Vuelta