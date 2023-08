Un succès assombri par un incident post-ligne

Remco Evenepoel, éclatant sous le maillot rouge de leader de la Vuelta, a montré une fois de plus sa domination, en s’offrant l’étape et le maillot de leader. Toutefois, sa joie fut de courte durée : après avoir franchi la ligne, le belge de la formation Soudal-Quick Step arrivant vite a heurté une soigneuse d’une autre équipe, l’amenant à chuter violemment jusque dans les barrières.

Un duel au sommet

Démontrant sa suprématie dans l’ascension finale, Evenepoel a distancé son rival direct, Jonas Vingegaard. Mais malheureusement, l’euphorie de la victoire a été entachée par ce triste incident, le laissant avec une blessure apparente à l’arcade sourcilière.

Météo capricieuse sur la Vuelta 2023

Alors que le Tour d’Espagne est généralement associé à une chaleur accablante, cette édition est marquée par des conditions météorologiques défavorables. Pluie, vent et nuages ont rendu le parcours périlleux pour les coureurs, notamment lors du contre-la-montre inaugural où les conditions glissantes ont vu nombre de coureurs mordre la poussière. Et si la pluie a épargné la course ce lundi, le vent était bien au rendez-vous, causant le chaos dans la zone d’arrivée.

Des conditions chaotiques pour les spectateurs et les organisateurs

Sur un clip diffusé par Eurosport, une tente s’est même envolée, percutant violemment les barrières de sécurité à Arinsal. Heureusement, les mesures préventives prises par les autorités andorranes, comme la restriction d’accès en voiture à la zone d’arrivée, ont évité des incidents majeurs parmi les fans présents.

Tous espèrent maintenant un retour du soleil pour apporter un peu de sérénité à cette Vuelta tumultueuse.