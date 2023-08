Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a remporté, ce lundi, la 3ᵉ étape de La Vuelta. Au pied de la dernière ascension, Arinsal (8,3 km à 7,7%), les deux derniers rescapés de l’échappée, Lennard Kämna (Bora-Hansgrohe) et Damiano Caruso (Bahrain-Victorious) comptent plus d’une minute d’avance sur le peloton. À 2 kilomètres de l’arrivée, Juan Ayuso (UAE Team Emirates) attaque le premier avant d’être contré par Sepp Kuss (Jumbo-Visma) et Marc Soler (UAE Team Emirates).

Sous la flamme rouge, on assiste à un regroupement général et c’est finalement Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) qui s’impose au sprint devant Jonas Vingegaard et Juan Ayuso. Après avoir franchi la ligne d’arrivée, Remco Evenepoel a chuté après avoir percuté une assistante. Il a notamment été touché à l’arcade. Le champion de Belgique s’empare du maillot rouge de leader, 5″ devant Enric Mas (Movistar Team). Lenny Martinez (Groupama-FDJ) est 3ᵉ du général à 11″.

Le classement de la 3ᵉ étape de La Vuelta