Le coureur français Axel Zingle a inscrit sa première victoire de la saison. Ce samedi à La Haye-Fouassière en remportant la Classic Loire-Atlantique. Triple vainqueur en 2022 (Route Adélie, 1re étape de l’Arctic Race et Famenne Ardenne Classic), le Haut-Rhinois de Cofidis a signé un retour triomphant qui ne peut que lui donner confiance.

Axel Zingle a pu aborder le sprint dans les meilleures conditions avant de s’imposer brillamment.

Une victoire méritée pour Zingle

Axel Zingle a montré sa grande forme en remportant cette course qui lui tient à cœur. Il s’est imposé devant le Néo-Zélandais Laurence Pithie de Groupama-FDJ et le Néerlandais Maikel Zaijlaard de Tudor. Cette victoire est d’autant plus significative que la Classic Loire-Atlantique est une course qui a vu un autre alsacien, Thomas Voeckler, être sacré en 2003. Zingle rejoint désormais son compatriote au rang des vainqueurs de cette compétition.

Axel Zingle : « Je suis super content de cette victoire ! J’attendais de m’imposer cette saison avec impatience, de montrer que je pouvais l’emporter, que je me bats au quotidien pour gagner des courses. J’avais vraiment à cœur de bien faire et on savait que c’était un bon week-end pour marquer des points. J’étais surmotivé tout au long de la course et c’est un sentiment qui était partagé par toute l’équipe. On a su assumer le poids de la course. Dans le final, Anthony (Pérez) a attaqué au bon moment, il fallait que je reste bien placé pour gérer mon sprint. C’est une super satisfaction. Désormais, on va préparer la course de demain. Et si on peut gagner, on ne va pas s’en priver ! »

Une compétition importante pour la Coupe de France

Le Landserois a non seulement obtenu sa première victoire de la saison, mais il a également pris la tête de la Coupe de France. Ex aequo avec Juan Sebastian Molano de l’équipe UAE et Neilson Powless de l’équipe EF-Education-Easypost. Vainqueurs respectifs des Grands Prix de Denain et de la Marseillaise. La quatrième manche de cette compétition est prévue pour dimanche prochain avec le Cholet-Pays de la Loire. Il ne fait aucun doute que Zingle est l’un des coureurs à surveiller pour cette course.