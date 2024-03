UAE Team Emirates a remporté, ce mardi, la 3ᵉ étape de Paris-Nice. La formation émiratie a été la plus rapide à boucler les 26,9 kilomètres du parcours de ce contre-la-montre par équipe autour d’Auxerre en 31:23″. Joao Almeida et ses coéquipiers, qui sont partis assez tôt, ont bénéficié d’une route sèche dans le final tandis que les dernières équipes, dont la Soudal Quick-Step de Remco Evenepoel ou la Bora-Hansgrohe de Primož Roglič, ont évolué sur route humide dans le final. Sur la ligne, UAE Team Emirates devance la Jayco AlUla, +15″ et EF Education-EasyPost, +20″. Evenepoel perd 22″, quant à Roglic, il cède 54″ aux leaders d’UAE Team Emirates. Brandon McNulty (UAE Team Emirates) s’empare de la tête du classement général avant l’arrivée au sommet du Mont Brouilly ce mercredi.

Le classement de la 3ᵉ étape de Paris-Nice