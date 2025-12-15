Conçu en collaboration avec Specialized, la formation Red Bull Bora-Hansgrohe a dévoilé son nouveau maillot pour 2026.

L’équipe Red Bull Bora-Hansgrohe aborde la saison 2026 en collaboration avec Specialized avec un nouveau look, tout en restant fidèle à son histoire. Ce maillot est l’évolution naturelle de la tenue avec laquelle l’équipe a marqué un tournant majeur sur le Tour de France l’été dernier. Créé en collaboration avec Specialized et inspiré par l’univers de l’aviation – un élément fondamental de l’ADN de Red Bull –, il allie vitesse, précision et légèreté pour un impact visuel fort. Ce nouveau maillot a été dévoilé lors du Project Peloton, une mise en scène spectaculaire et symbolique de l’ambition de l’équipe : neuf coureurs ont soulevé un avion dans les airs grâce à la seule force de leurs muscles.

Ready for takeoff! 🛫 After making its debut as part of the #PelotonTakeoff project, our 2026 kit is here: aviation-inspired DNA, Dynamic Blue accents, and a look built to stand out in the peloton 🤩 ➡️ Read the full story here: https://t.co/wbxsZ5LbEL 📷 Maximilian Fries pic.twitter.com/7NkDn2rq5v — Red Bull – BORA – hansgrohe (@RBH_ProCycling) December 15, 2025

Évolution d’un succès

Le nouveau maillot s’inscrit dans la continuité du design des dernières années. Après le bleu Racing dominant de 2024 et une palette de couleurs plus équilibrée avec une présence accrue de blanc en 2025, un bleu Dynamic plus clair apporte des touches de fraîcheur à la couleur de base claire. Cette combinaison de couleurs a été initialement présentée avec l’édition limitée Tour de France, un modèle immédiatement reconnaissable qui franchit aujourd’hui une nouvelle étape. Les épaules d’un bleu éclatant deviennent un élément distinctif : nettes, visibles et uniques au sein du peloton.

Un design qui décolle

Les bandes dynamiques sur le devant du maillot symbolisent la vitesse et l’aérodynamisme. Leur esthétique s’inspire des chevrons de l’aviation, un clin d’œil direct à l’ADN aéronautique de Red Bull. Ce lien entre cyclisme et aviation se retrouve également dans la séance photo : le nouveau maillot a été présenté à l’intérieur d’un parachute Red Bull original, ayant voyagé avec un athlète Red Bull quelques jours auparavant. Dans ce décor, le champion d’Europe junior Karl Herzog, le champion du monde espoirs Lorenzo Finn et les stars des Grands Tours Florian Lipowitz et Primož Roglič arborent ce nouveau look : confiants, concentrés et prêts pour la saison à venir.