Premier Tech rejoint St Michel – PREFERENCE HOME – Auber93 comme sponsor principal pour les deux prochaines saisons.

Après son retrait de l’équipe Israel, Premier Tech sponsorisera St Michel – PREFERENCE HOME – Auber93 en 2026. Ce nouveau parrainage s’aligne pleinement sur le plan de développement à mi-parcours de l’équipe et marque une nouvelle étape dans son expansion internationale. Ce partenariat aide à préparer la voie à trois cyclistes canadiennes d’élite à l’équipe féminine : Alison Jackson ainsi que Simone Boilard et Clara Émond, toutes deux du Québec. Premier Tech apparaîtra sur les maillots des équipes professionnelles masculines et féminines, ainsi que sur les kits des coureurs du club, de toutes catégories.

Charlie Nerzic, directeur général adjoint de l’équipe :

« Le partenariat avec Premier Tech marque un jalon pour notre équipe. Comme nous, l’entreprise mondiale canadienne dirigée par Jean Bélanger s’engage à développer le cyclisme sous toutes ses formes. Nous partageons une vision commune : un écosystème cycliste inclusif et intégré, animé par la diversité des talents. Nous sommes heureux d’accueillir Premier Tech et de poursuivre cette ambition commune. »

Jean Bélanger, PDG de Premier Tech :

« Cette opportunité s’aligne pleinement sur les raisons pour lesquelles Premier Tech s’est engagé à faire du cyclisme depuis plus de 30 ans – construire des ponts à tous les niveaux du sport et soutenir le développement des cyclistes québécois et canadiens », affirme Jean Bélanger, président et chef de la direction de Premier Tech ».