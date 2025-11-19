Pas encore arrivé dans l’effectif World Tour, Maxime Decomble a déjà prolongé son contrat jusqu’en 2028 avec la Groupama-FDJ.

Maxime Decomble et l’équipe cycliste Groupama-FDJ ajoutent 2028 au programme ! Après deux saisons solides au sein de La Conti, il va donc rejoindre le groupe World Tour dès 2026. Cette prolongation dès son passage à l’échelon supérieur témoigne d’une volonté de continuité et de stabilité, avec l’ambition de l’accompagner à performer au plus haut niveau. Sous le maillot de la Conti en 2025, le natif de La Ciotat a notamment pris la cinquième place au classement général du Tour de l’Avenir avant de lever les bras sur Paris-Tours Espoirs.

🤝 2026 – 2027 – 𝟮𝟬𝟮𝟴 : 3 années pour accompagner 𝗠𝗮𝘅𝗶𝗺𝗲 𝗗𝗲𝗰𝗼𝗺𝗯𝗹𝗲 au plus haut niveau 🚀 𝑇ℎ𝑟𝑒𝑒 𝑦𝑒𝑎𝑟𝑠 𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠 𝑡𝑜 𝑡ℎ𝑒 ℎ𝑖𝑔ℎ𝑒𝑠𝑡 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑎𝑓𝑡𝑒𝑟 𝑡𝑤𝑜 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑 𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛𝑠 with @GroupamaFDJ_ct ▶ 𝐌𝐚𝐱𝐢𝐦𝐞… pic.twitter.com/lw7jBVgKbS — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) November 19, 2025

Maxime Decomble :

« Ce contrat jusqu’en 2028 est un signe de confiance de l’équipe qui souhaite me voir évoluer sur le temps long et me permet de me concentrer sur le travail sur le vélo au travers d’un programme de course adapté pour grandir un peu plus chaque saison. La saison prochaine sera importante, il faudra bien appréhender le niveau supérieur tout en assumant mes responsabilités lorsque l’équipe comptera sur moi pour faire briller ce beau maillot. J’arrive dans ce projet sur 3 ans avec humilité, envie et audace. »

Philippe Mauduit :

« Ce projet sur 3 ans est le fruit d’un travail entre Maxime et le pôle sport. Nous avons voulu travailler dans ce sens pour lui donner un cadre d’évolution serein, qui lui permette chaque année de progresser. Son programme de course lui permettra de découvrir le niveau supérieur, une nouvelle façon de courir et ainsi prendre au fil de ses trois années de plus en plus de responsabilités au sein de l’équipe. Nul doute que Maxime montrera au cours de ces trois années l’étendue de son talent. »