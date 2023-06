Pour célébrer ses 10 ans de participation au Tour de France, l’équipe Bora-Hansgrohe aura un nouveau maillot sur la Grande Boucle.

En 2014, l’équipe de Ralph Denk a participé pour la première fois à la plus grande course cycliste du monde. Et Bora-Hansgrohe célèbre cet anniversaire avec design de maillot spécial pour le Tour de France 2023, conçu pour mettre en lumière les coureurs qui ont marqué l’histoire de la formation.

🇫🇷 #TDF2023 TOUR DE FRANCE KIT 2023

we celebrate our 10th @LeTour with a very special kit honoring all the riders that created special memories together with us!

« Le temps passe incroyablement vite et cette année, nous participons au Tour de France pour la dixième fois. Mais les histoires que nous avons écrites au fil des ans restent inoubliables. Septième au général avec Leo König lors de notre première apparition. La première victoire d’étape avec Peter Sagan en 2017, suivi de peu par le point bas, la disqualification de Peter. Deux maillots verts. Quatrième place au général avec Emanuel Buchmann en 2019. La liste est longue et les souvenirs sont incroyablement beaux. À travers ce maillot, je tiens à remercier tous les coureurs qui ont écrit ces histoires avec nous. Sans eux, rien de tout cela n’aurait été possible ».

« Mais mes remerciements vont également à ASO. Ils nous ont donné une wildcard trois fois de suite en tant qu’équipe de deuxième division et ont ainsi contribué de manière significative à notre développement. Tout comme nos fidèles sponsors qui nous ont accompagnés tout au long du chemin. J’espère vraiment que nous pourrons continuer à créer des moments spéciaux lors de la plus grande course cycliste du monde cette année, et à l’avenir, et que nous inspirerons les fans avec notre passion », indique, Ralph Denk directeur de l’équipe.