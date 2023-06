Invitée sur le prochain Tour de France par ASO, l’équipe Uno-X participera pour la 1ère fois à la Grande Boucle avec un tout nouveau maillot.

La formation norvégienne Uno-X Pro Cycling Team aura un nouveau maillot à l’occasion de son premier Tour de France dans quelques semaines. L’équipe masculine et féminine porteront ce nouveau kit. Les couleurs principales restent les mêmes : jaune et rouge. Toutefois, le rouge occupe désormais une grande partie du maillot tandis qu’on retrouve une seule bande jaune au milieu. Ce nouveau maillot s’accompagne également d’un nouveau sponsor, REMA 1000. Il s’agit d’une chaîne de magasins discount. On en retrouve plus de 1000 magasins en Norvège et au Danemark.

« C’est encore un peu surréaliste que nous allions au Tour de France, mais dans quelques semaines, nous serons sur la ligne de départ. Cela nous donne certainement une inspiration supplémentaire que nous présentions encore plus de marques de Reitan Retail sur le maillot quand nous irons en France », explique Jens Haugland, directeur général de l’équipe cycliste Uno-X Pro.