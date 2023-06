L’équipe Cofidis vient de dévoiler l’identité des cinq premiers coureurs qui prendront le départ du Tour de France dans deux semaines à Bilbao.

La liste des 5 coureurs de la Cofidis déjà sélectionnés pour le Tour de France :

Guillaume Martin

Ion Izagirre

Bryan Coquard

Axel Zingle

Alexis Renard

Sans surprise, Guillaume Martin sera la leader de l’équipe Cofidis sur le prochain Tour de France, lui qui vient de terminer 6ème du Critérium du Dauphiné. « C’est un honneur et une responsabilité aussi puisque l’idée n’est pas seulement d’y être, mais de bien performer. Ce Tour de France a toujours été dans ma tête dans les quelques moments durs de mon début de saison. Désormais, mon état de forme est bon et ça me permet d’aborder ce Tour dans les meilleures dispositions. Mon ambition, ce sera de viser la plus belle place possible au classement général, ce que j’ai pu démontrer lors du Critérium du Dauphiné. Il y aura des difficultés tout au long du parcours, dès les premières étapes notamment, donc il faudra réussir à tenir sur la durée », précise Guillaume Martin.

Ion Izagirre, un départ à domicile

Avec le Grand Départ à Bilbao, le Basque Ion Izagirre sera à domicile lors des trois premières étapes, disputées dans la région espagnole. « C’est fantastique de savoir que le Tour de France va débuter à la maison, au Pays Basque et qu’on va pouvoir en profiter plusieurs jours. Plus le Tour de France se rapproche, plus je me rends compte à quel point ça va être fantastique d’avoir ce partage à côté de la maison avec tous les membres de ma famille, mes amis et tous les Basques. Il y a tout pour profiter de cet événement et de vivre de belles émotions. Cela donne forcément un surplus de motivation pour aborder les premières étapes et tout faire pour aider l’équipe Cofidis à briller », indique le coureur basque.

Les Français Bryan Coquard, Axel Zingle et Alexis Renard complètent cette liste des 5 coureurs déjà sélectionnés pour le Tour de France. Coquard disputera son 6ème Tour de France et tentera de décrocher un premier succès sur la Grande Boucle. Zingle et Renard découvrent le Tour et tenteront de décrocher une victoire d’étape si l’occasion se présente.

Cédric Vasseur, manageur général de l’équipe Cofidis

« Il n’y a pas de surprise avec cette première sélection de cinq coureurs qui ont tous démontré de belles capacités à briller et à s’exprimer au plus haut niveau. Guillaume sera notre leader incontesté pour le classement général et nous devons encore renforcer sa garde rapprochée. Ion va vivre un grand départ inoubliable chez lui, à domicile et je suis sûr qu’il sera au rendez-vous ».

« Bryan a une revanche à prendre sur le Tour et il sera un atout majeur dans les arrivées au sprint. Axel apprend et grandit très vite, et il est désormais prêt pour découvrir la plus prestigieuse course cycliste au monde. Enfin, Alexis a un potentiel formidable, et à 24 ans, il est temps pour lui aussi de faire ses débuts sur la Grande boucle. Nous avons encore besoin de certitudes pour désigner les trois autres coureurs qui rejoindront ce groupe à Bilbao. La sélection définitive sera connue au lendemain des championnats nationaux. »