Uno-X Pro Cycling Team vient de dévoiler sa sélection pour le Tour de France, que l’équipe va disputer pour la première fois.

L’équipe Uno-X est la première à présenter ses 8 coureurs qui seront alignés sur le Tour de France 2023. Invitée par ASO, l’équipe norvégienne disputera son tout premier Tour de France et visera une victoire d’étape.

We are ready 🔥

Selected riders for Tour de France 2023.

Alexander Kristoff (NOR) 🇳🇴

Tobias H. Johannessen (NOR) 🇳🇴

Torstein Træen (NOR) 🇳🇴

Rasmus F. Tiller (NOR) 🇳🇴

Søren Wærenskjold (NOR) 🇳🇴

Jonas Gregaard W. (DEN) 🇩🇰

Jonas Abrahamsen (NOR) 🇳🇴

Anthon Charmig (DEN) 🇩🇰… pic.twitter.com/yYZxIZCQt3

— Uno-X Pro Cycling Team (@UnoXteam) June 20, 2023