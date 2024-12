C’est officiel, Tom Pidcock ne sera plus un coureur de la formation Ineos Grenadiers en 2025 a annoncé l’équipe britannique.

Ineos Grenadiers a annoncé ce mercredi que Tom Pidcock quitterait l’équipe à la fin de cette saison. Le vainqueur de l’Amstel Gold Race cette année avait rejoint la formation World Tour en 2021. Selon plusieurs rumeurs, le Britannique pourrait s’engager au sein de la formation Q36.5 Pro Cycling Team.

INEOS Grenadiers have today announced an agreement that will see Tom Pidcock leave the team at the end of the season.

Thank you for some amazing moments @tompidcock and good luck in the next chapter of your career 👊🤝https://t.co/5RoFN1eonB pic.twitter.com/bbO0vhAyW5

— INEOS Grenadiers (@INEOSGrenadiers) December 4, 2024