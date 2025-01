Intermarché vient de renouveler son partenariat avec l’équipe World Tour Intermarché-Wanty jusqu’en 2028.

Intermarché et l’équipe cycliste professionnelle Intermarché-Wanty ont annoncé ce lundi 27 janvier le renouvellement de leur partenariat jusqu’en 2028. Partenaire-titre depuis 2021 de la World Team dirigée par Jean-François Bourlart, Intermarché poursuit son engagement auprès de la première formation wallonne du World Tour auteure de nombreux exploits en 2024, à l’image du Groupement Mousquetaires.

À la veille de la première course en Europe de l’équipe Intermarché-Wanty sur le Challenge de Majorque, Intermarché et la World Team ont annoncé la poursuite de leur partenariat pour trois années supplémentaires à Paris, Terrasse des Champs-Élysées. En présence des coureurs Biniam Girmay, Adrien Petit et Hugo Page, le Président du Groupement Mousquetaires Thierry Cotillard, le chef d’entreprise Intermarché en charge du sponsoring et des partenariats Sébastien Borg et le Manager Général d’Intermarché-Wanty Jean-François Bourlart se sont réunis pour officialiser la poursuite de ce partenariat.

Plus de 60 victoires

Ensemble depuis 2021, Intermarché et son équipe cycliste ont glané plus de 60 victoires, dont neuf succès sur les trois Grands Tours, y compris un triplé sur le Tour de France et le prestigieux maillot vert du meilleur sprinteur et la classique de Gent-Wevelgem. À l’entame de la cinquième saison au plus haut niveau du cyclisme, Intermarché-Wanty a présenté une nouvelle tunique Verge Sport reflétant ce partenariat renforcé avec Intermarché.

Thierry Cotillard (Président du Groupement Mousquetaires) :

« Nous sommes heureux de poursuivre notre collaboration avec Intermarché-Wanty pour les prochaines saisons et de contribuer à son rayonnement international. Nous partageons les mêmes valeurs, à savoir l’esprit d’équipe, la persévérance et la solidarité. Cette équipe s’est distinguée en 2024 sur les routes du Tour en décrochant plusieurs fois le maillot du meilleur sprinteur. Cette distinction est le reflet de cette année de sprint que nous avons vécue à l’intérieur du Groupement en 2024 et l’intégration de près de 300 magasins supplémentaires. »

Jean-François Bourlart, manager général Intermarché-Wanty :

« Nous sommes ravis et très fiers de prolonger notre engagement à long terme avec Intermarché. Ce partenariat renouvelé nous permet de continuer à grandir et de bâtir l’avenir ensemble. Gagner et construire, c’est notre vision pour le futur. Avec une équipe talentueuse et des coureurs comme Biniam Girmay, nous sommes convaincus de pouvoir atteindre de nouveaux objectifs. Nous avons l’ambition de briller sur les Grands Tours, dont le Tour de France, et de viser les classiques les plus prestigieux comme Milan-Sanremo, le Tour des Flandres ou Paris-Roubaix. Tous unis, on peut y arriver ».