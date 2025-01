Alejandro Valverde sera de nouveau ambassadeur de l’équipe Movistar en 2025 et disputera encore quelques courses de Gravel.

Deux ans après sa retraite, Alejandro Valverde continue de porter le maillot de la Movistar, avec un rôle d’ambassadeur. Dimanche prochain, il participera à la première manche de la Coupe d’Espagne Gravel à Tres Cantos avec l’équipe Gravel de la Movistar Team. Alejandro Valverde Belmonte (Murcie, 1980) a pris sa retraite en tant que cycliste professionnel en 2022 et est resté le même depuis : passionné par le sport qui lui a tout donné et fidèle à l’équipe pour laquelle il a roulé pendant 18 saisons (2005-2022).

Valverde, le visage de la Movistar Team

Le cycliste murcien continuera à jouer le rôle d’ambassadeur de la Movistar Team tout en explorant d’autres activités au sein du monde du cyclisme. Parmi ses principales fonctions, il continuera à représenter l’équipe et à participer à diverses courses Gravel. Concrètement, dimanche prochain, Valverde participera à la première manche de la Coupe d’Espagne Gravel, qui se tiendra dans la ville madrilène de Tres Cantos.

Alejandro Valverde (Ambassadeur de l’équipe Movistar) :

« Je suis très heureux de continuer comme ambassadeur au sein de la structure Abarca Sports. Au final, c’est ma famille, mon équipe de toujours, et c’est une source de fierté pour moi de continuer une saison de plus. Je participerai à des courses de Gravel avec l’équipe et collaborerai à des activations présentées aux côtés des sponsors de l’équipe. »

Eusebio Unzué (Directeur Général, Abarca Sports) :

« Alejandro fait partie de la famille Movistar Team, et c’est un grand honneur pour nous tous d’avoir quelqu’un de son calibre humain et sportif. Nous avons passé près de 20 ans ensemble, et nous espérons en avoir encore beaucoup d’autres. »