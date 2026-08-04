Après 33 ans d’existence, le Team Flanders – Baloise cessera ses activités en tant qu’équipe cycliste professionnelle à l’issue de la saison 2026.

Dans un communiqué publié ce mardi 4 août, l’équipe Flanders – Baloise indique la cessation des activitéss à la fin de la saison 2026. Suite à la décision du gouvernement flamand, prise mi-2026, de se retirer en tant que partenaire principal de l’équipe à partir de 2027, et malgré d’intenses efforts, il n’a pas été possible de réunir les ressources financières nécessaires pour assurer la pérennité et le bon fonctionnement de l’équipe pour les saisons à venir. Ainsi disparaît l’une des plus anciennes équipes de formation du cyclisme professionnel.

Pendant 33 ans, l’équipe Flanders – Baloise a assuré la formation et l’encadrement de jeunes talents flamands et s’est imposée comme un pilier du peloton professionnel international. Durant cette période, 218 coureurs flamands ont eu l’opportunité de concourir pour notre équipe en tant que professionnels. Pas moins de 111 d’entre eux ont ensuite intégré une UCI WorldTeam (87) ou une UCI ProTeam (24). Nul doute qu’à la fin de cette saison, plusieurs coureurs de l’équipe actuelle accéderont au plus haut niveau professionnel.

Une préoccupation plus générale :

« La disparition de l’équipe Flanders – Baloise illustre la difficulté croissante de financer durablement une UCI ProTeam. Alors que les budgets des UCI WorldTeams ont fortement augmenté ces dernières années, il devient de plus en plus difficile pour les UCI ProTeams de rester financièrement viables. Cette tendance est également visible dans les chiffres. Alors qu’il y avait encore 27 UCI ProTeams actives dans le monde chez les hommes en 2018, il n’en restera que 16 en 2026. Nous espérons que cette évolution suscitera une réflexion approfondie sur l’avenir du cyclisme professionnel. Un paysage cycliste sain nécessite non seulement des UCI WorldTeams fortes, mais aussi une deuxième division professionnelle solide avec un nombre suffisant d’UCI ProTeams« , assure Christophe Sercu, Directeur Général de la Flanders – Baloise.